AK Parti'den, Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyetine saldırmak olduğunu belirtti. "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var."

"Bir darbeci arıyorsan ayna kılavuz olacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise "Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş." ifadelerine yer verdiği sosyal medya mesajında, şunları kaydetti:

"Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır."