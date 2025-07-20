AK Parti’den sağlıkta yeni reform paketi! Resul Kurt detayları tek tek anlattı

AK Parti, Türkiye sağlık sistemini modernleştirmek ve vatandaş odaklı hale getirmek amacıyla yeni bir reform paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve sahada karşılaşılan yapısal sorunları çözmeye yönelik birçok düzenlemeyi içeriyor. Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak, “Bu teklif, sağlık hizmetlerinin her aşamasında kaliteyi, güvenliği ve erişilebilirliği en üst düzeye çıkaracaktır. Vatandaşlarımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir” açıklamasında bulundu.

Denetim mekanizması güçleniyor

Teklif kapsamında, ecza ticarethaneleri ve tıbbi ürün ruhsat sahiplerine tedarik zinciri hareketlerini bildirme zorunluluğu getiriliyor. Amaç; sahte ve kaçak ürünlerin dolaşıma girmesini önlemek. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim sistemlerini denetleme yetkisi veriliyor. Sahte ürünlere karşı idari para cezaları da artırılıyor.

Hekimlerin çalışma şartlarına yeni düzen

Hekimlerin yalnızca iki sağlık kuruluşunda ve sigortalı olarak çalışabilmelerini öngören düzenlemeyle denetlenebilirliğin ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Aile hekimliği uzmanlık süresi dört yıla indiriliyor. Uzmanlık eğitimi sürecindeki mali haklar da netleştiriliyor.

Tanıtımda sınır, reklama net yasak

Özel sağlık kuruluşlarının reklam niteliği taşıyan tanıtımlarına yasak getiriliyor. Amaç, vatandaşın yanlış ve yanıltıcı bilgiyle yönlendirilmesinin önüne geçmek.

Hasta onayı ve bağış süreci dijitalleşiyor

Hastaların onay formları elektronik ortamda alınabilecek. Organ ve doku bağışı beyanları da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bağışçı iradesi esas alınırken, bağış yapanların yakınlarına öncelik tanınacak.

Parklara Aile Sağlığı Merkezi geliyor

Yüzölçümü 2 bin 500 metrekareyi aşan parklara, imar planı değişikliği yapılmadan aile sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi ve acil sağlık istasyonları kurulabilecek.

Yeni sağlık meslek unvanları

Teklif ile “diş protez teknikeri” ve “nükleer tıp teknikeri” gibi yeni kadrolar ihdas ediliyor. Ebe ve hemşire yardımcılığı unvanları kaldırılarak, bu mezunların “sağlık bakım teknisyeni” olarak istihdamı sağlanacak.

Mali haklar ve geçici düzenlemeler

TÜSEB'e geçici görevlendirilen personele ek ödeme devam edecek. Nüfusu 100 bini aşan ilçelerde uzman personel istihdamı kolaylaştırılacak. Özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde çalışan hekimlerin çalışma izinlerini 1 Haziran 2026’ya kadar yenilemesi gerekecek.

Eczaneler ve ecza ticarethanelerine de stok takibi sistemine uyum sağlamaları için geçici süre tanınacak. Ruhsat ve sertifika işlemleri ise belirlenen tarifeler üzerinden ücretlendirilerek yürütülecek.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, reform teklifinin Türkiye’nin sağlık sisteminde çağın ihtiyaçlarına uygun bir dönüşüm sağlayacağını belirterek, “Bu teklif, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacaktır” dedi.