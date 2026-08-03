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AK Parti'den şehit yakınları ve gaziler için kanun teklifi

AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Haber Merkezi
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AK Parti'den şehit yakınları ve gaziler için kanun teklifi
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AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin düzenlemeler içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

Düzenlemenin ayrıntıları Meclis'te netleşecek

Teklifin, şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik bazı yasal değişiklikleri kapsadığı bildirildi. Düzenlemenin içeriğine ilişkin ayrıntıların Meclis sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Kanun teklifi, TBMM’de ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından komisyon ve Genel Kurul gündemine gelebilecek.

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