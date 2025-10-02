AK Parti'den Sumud Filosu saldırısına sert tepki: Derhal serbest bırakılmalılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik saldırısını sert bir dille kınadı ve olayı “soykırımın yeni bir sayfası” olarak nitelendirdi. Çelik, “İsrail, Sumud Filosu’na yaptığı düşmanca müdahale ile alıkoyduğu vatandaşlarımız ve diğer yolcuları derhal serbest bırakmalıdır. Bu saldırılar, insanlığa karşı işlenen suç ve soykırım girişiminin devamı olarak kayıtlara geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi:

"Sumud Filosu’nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar. İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail’in saldırıları bir kere daha “insanlığa karşı işlenmiş suç” ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu’nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve “İNSANLIĞIN EVİ GAZZE”nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi. Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."