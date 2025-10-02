  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'den Sumud Filosu saldırısına sert tepki: Derhal serbest bırakılmalılar
Takip Et

AK Parti'den Sumud Filosu saldırısına sert tepki: Derhal serbest bırakılmalılar

AK Parti Sözcüsü Çelik, “İsrail, Sumud Filosu’na yaptığı düşmanca saldırıyla alıkoyduğu vatandaşlarımız ve diğer yolcuları derhal serbest bırakmalıdır” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'den Sumud Filosu saldırısına sert tepki: Derhal serbest bırakılmalılar
Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik saldırısını sert bir dille kınadı ve olayı “soykırımın yeni bir sayfası” olarak nitelendirdi. Çelik, “İsrail, Sumud Filosu’na yaptığı düşmanca müdahale ile alıkoyduğu vatandaşlarımız ve diğer yolcuları derhal serbest bırakmalıdır. Bu saldırılar, insanlığa karşı işlenen suç ve soykırım girişiminin devamı olarak kayıtlara geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi:

"Sumud Filosu’nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar. İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail’in saldırıları bir kere daha “insanlığa karşı işlenmiş suç” ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu’nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve “İNSANLIĞIN EVİ GAZZE”nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi. Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."

A101 02-08 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kataloğu! A101’e Elektrikli Moped geliyor!A101 02-08 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kataloğu! A101’e Elektrikli Moped geliyor!Aktüel

 

Galata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldıGalata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldıGündem

 

Gündem
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Bırakın annemin acısını yaşayayım, zamanı gelince konuşacağım
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Zamanı gelince konuşacağım
Saraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendi
Saraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendi
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitede eğitim süresi kısalacak
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitede eğitim süresi kısalacak
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturmuştu: Kurtarmak için çalışma başlatılacak
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturmuştu: Kurtarmak için çalışma başlatılacak
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından 'Sumud Filosu' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından 'Sumud Filosu' açıklaması
İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın duruşması için bilimsel mütalaa verdi
İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın duruşması için bilimsel mütalaa verdi