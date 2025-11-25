AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Süreçte taviz ve pazarlık yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve toplantıda ele alınan başlıklar hakkında bilgi verdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği sosyal konut projelerimizi sadece fiziki olarak vatandaşı konutla buluşturma olarak görülmemeli. Dünyadaki konut sıkıntısı şehirlerde eşitsizliklere neden olduğu göz önüne alındığında Türkiye dünyadan pozitif ayrışan işlere imza atıyor."

"Kadının uğradığı şiddet bütün toplumun uğradığı şiddet oluyor"

"Kız çocuklarının eğitiminden kadına şiddete karşı mücadeleye karşı çok boyutlu mücadele verdik. Aile Bakanlığı'mız şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat boyunca faaliyetlerini yürütüyor. BM'nin bununla ilgili rengi turuncu. KADEM bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın rengi de turuncu. Ben de taktığım rozet ile bu kampanyayı destekliyorum. Erkek arkadaşlarımıza da bu rozetlerden veriyorum. Bunu bir farkındalık oluşturmak açısından başlatılan bir kampanya. Toplumu çok olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıyoruz. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de acı verici olaylarla karşılaşıyoruz. 86 milyonun başında güvenlik gücü olamayacağı için topyekûn hassasiyet gerektiren, kendi değerlerimizden güç alacağımız bir noktadayız. Kadının uğradığı şiddet bütün toplumun uğradığı şiddet oluyor."

11. Yargı Paketi

"Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek.

Pakette bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenleme yer alıyor. Paketle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunumunun ertelendiğini duyurmuştu. 18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, konunun kurulacak bir araştırma komisyonunda detaylı olarak ele alınması amacıyla paketten çıkarılmıştı."

G20 zirvesi

"Bu G20 zirvesi bir takım özellikleri olan zirveydi. Afrika kıtasında ilk defa bu formatta zirve yapıldığının altını çizmek gerekiyor. Barbarlıkla, sömürgecilikle anılanların refahı paylaşmada bu kadar cimri davranmasının altını çizmek gerekiyor. Afrika ile eşit ve adil ortaklık mottosunda çok daha fazlasını hal eden bir kıta. "

"Cumhurbaşkanımız hem bu zirvede hem MKYK'mızda Gazze konusuna özel yer verdi"

"O ülkeler oraya bakarken yer altı ve üstü kaynakları görüyor, biz ise insanlığı görüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın oradaki konuşmaları ile, ortaya koyduğu irade ile gurur duyduk. Küresel eşitlik açısından, bu işler yapılırken bu işler yapılırken en dengeli işleri ortaya koyan ülkeyiz. Dünyadaki gelişmeler refahtan yüksek pay alanlar öyle uyuşmuş ki eşitlik ve dayanışma ilkelerinden bu refahtan en fazla payı alanlardan bazıları sürekli dayanışmadan bahsediyor. Küresel güvenlik sisteminin dengeleri bozulunca o tepeden bakma bu sefer başka türlü talepkarlığa dönüşmüş durumda. Sayın cumhurbaşkanımızın temaslarında ortaya çıkan şu, onun dünyada yükselttiği dengeli sesin, arabuluculuğundaki liderliğin ne kadar kıymetli olduğunun altını çizdiler. Cumhurbaşkanımız hem bu zirvede hem MKYK'mızda Gazze konusuna özel yer verdi. İsrail'in ateşkesi ihlal eden davranışlarının altını çizdi. Bir ateşkes var ama her gün ihlal ediliyor. Ateşkes son derece kırılgan bir noktaya gelmiştir ve bu Netanyahu'nun emirlerinden dolayı bu noktaya gelmiştir.

Terörsüz Türkiye konusunda Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Dünyanın her yerinde ülkeler sert güç unsurlarını kullandığı gibi yumuşak güç unsurlarını da kullanırlar."

"Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır"

"Geldiğimiz noktada hukuk devleti imkan ve kabiliyetleri ile yaklaşımlar yapılmaktadır. Odak terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıdır. Odak noktası PKK'nın bütün unsur ve uzantıları ile fesih ve silah bırakmasıdır. Biz bütün tabloyu görerek devletin hem sert güç unsurları ile hem yumuşak güç unsurları ile hareket ettik. Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır. Bir eleştirisi olan varsa tabii ki dinliyoruz ama onun dışına çıkıp herhangi bir yöntem önerisi olmayıp reddiyeci tavırla gayri meşru şekilde süreci zehirlemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bununla da mücadele ederiz."

"Pazarlık söz konusu değildir"

"Takip ettiğimiz yol, kendi egemenlik alanı içindedir. Büyük milletimiz müsterih olsun devletimizin nitelikleri konusunda pazarlık söz konusu değildir. Bunu herkes kendi bulunduğu yerden bu meseleye verdiği desteği ülkemizin birliğine dirliğine verilmiş bir destek olduğunu unutmamalıdır."