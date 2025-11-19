AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik

  1. Ekonomim
AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, il ve ilçe yöneticileri çevrimiçi toplantı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Başkanlarımız, İl Teşkilat Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız ve İlçe Teşkilat Başkanlarımızla istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Teşkilatımızın sahadaki çalışmalarını ele aldığımız, hedeflerimizi ve yol haritamızı netleştirdiğimiz verimli bir toplantı oldu. Milletimizin beklentilerine karşılık veren, güçlü ve koordineli bir teşkilat yapısıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

