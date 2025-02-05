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AK Parti'den Trump'ın Gazze planına tepki: Sürgün, tehcir, etnik temizliktir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını sert bir şekilde eleştirdi.

Haber Merkezi
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AK Parti'den Trump'ın Gazze planına tepki: Sürgün, tehcir, etnik temizliktir
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze planına ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD yönetimi tarafından dile getirilen “Filistinlilerin Gazze’yi terketmesi” şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur." dedi.

Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

"ABD yönetimi tarafından dile getirilen “Filistinlilerin Gazze’yi terketmesi” şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir. Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız.

Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıdır.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir. Bir kere daha ifade ediyoruz: Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti’nin öz toprağıdır."

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