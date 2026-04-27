AK Parti'den yeni strateji: Belirle, Uygula, Anlat

BESTİ KARALAR / ANKARA

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; üç aşamalı, (belirle-uygula-anlat) stratejisinde, önce sahada seçmenin beklentileri belirlenecek, hazırlanan raporlar Hükümet tarafından projelendirilerek hayata geçecek yani uygulanacak. Son adım ise yapılan projeler halka anlatılacak.

İlk adım: Belirle

Teşkilatlar ve milletvekilleri esnaf ziyaretleri, ev toplantıları ve saha taramaları ile seçmenlere doğrudan ulaşarak "dört koldan" seçim kampanyası öncesi vatandaşın beklentilerini ve toplumun öncelikli ihtiyaçlarını raporlandıracak. AK Parti'nin saha çalışmalarında, il ve ilçe teşkilatları, vatandaşları evinde, iş yerinde ziyaret ederek dertlerini dinleyecek. Geçtiğimiz aylarda, AK Parti Teşkilat Başkanlığı yaklaşık bin 500 kişiden oluşan eğitim ekibi oluşturdu. Oluşturulan ekip il, ilçe ve mahallelerde partililere eğitim verecek. Kamuoyu anketleri ile, “AK Parti, ‘dün nasıldı, bugün nasıl yarın nasıl olmalı?’ diye soracak. Kamuoyu araştırması ile AK Parti’nin 24 yılı da değerlendirilmiş olacak.

İkinci adım: Uygula

AK Parti kadrolarının sahada elde ettikleri bulguları Hükümete sunacak ve vatandaşın beklentileri doğrultusunda adımlar atılacak. Öte yandan, saha çalışmalarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi ve yargı başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışma yürütülüyor. Ortadoğu’da yaşanan savaşın ekonomide yarattığı riskleri azaltmak, yaşanabilecek yeni krizlerin önüne geçmek amacıyla yeni bir yol haritası çiziliyor. Ekonominin iyileştirilmesi, piyasaların canlı tutulması hedeflenecek. Hedefler arasında kamuda bazı tasarruf tedbirle de değerlendirilecek, küçük esnafa teşvik de. Saha raporlarıyla birlikte yapılacak değerlendirmelerle birlikte ekonomide yeni yol haritası belirlenecek.

Üçüncü adım: Anlat

İlk iki adımdan sonra ise Hükümetin ekonomi, güvenlik, adalet ve eğitim gibi alanlarda attıkları adımları milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri sahada birebir iletişim kurarak halka anlatacak. Öte yandan, yaklaşık 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en fazla üyeye sahip siyasi partisi olan AK Parti, bu rakamı daha da artırmaya yönelik çalışma kapsamında 81 il için ayrı ayrı hedef üye sayıları belirledi. AK Parti önümüzdeki seçimlere kadar üye sayısını 15 milyona çıkarmayı hedefliyor.