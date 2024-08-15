AK Parti’den yeni transfer hamlesi! Medya, iş dünyası ve akademiden önemli isimler var

Günlerdir siyasetin gündeminde olan transferler dün resmiyet kazandı. 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, aralarında Yeniden Refah Partisi'nden gelen 13 belediye başkanı ve İYİ Parti'den istifa eden 2 milletvekilinin de bulunduğu yeni isimleri bünyesine kattı. AK Parti'ye katılan bu isimlere rozetlerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

AK Parti'de yeni transfer hazırlığı

Kuruluş etkinliğini yapılan transferlerle adeta gövde gösterisine çeviren AK Parti'de geçişlerin bununla sınırlı kalmayacağı iddia edildi. Ekol TV'de konuşan Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, partideki yeni çalışmaları anlattı. Yerlikaya, 'ciddi bir kulis bilgisi' diyerek AK Parti'ye iş dünyası, medya ve akademi kadrolarından isimlerin de olduğu yeni transferler olacağını dile getirdi.

İYİ Partili ve Yeniden Refah Partili isimlerin transferinin AK Parti'nin ihtiyaç duyduğu kan değişimini sağlayamayacağını savunan Turgay Yerlikaya şöyle konuştu:

Medya, iş dünyası ve akademiden yeni transferler

Ama şunu kuvvetlendirdi; AK Parti hala merkezde, iktidarda ve siyasetçilerin kendini iktidarın içerisinde yer alma anlamında kendini burada görmesi bir anlamda makul. Ciddi bir kulis bilgisi de var, uzun süredir de tartışılıyor, AK Parti siyasette kendi içindeki değişimi medyadan, iş dünyasından, akademiden bazı isimleri transfer etmek suretiyle yapma hazırlığında." AK Parti'nin kamuoyuna kısmen yansıyan bir hazırlık içinde olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Uzun bir süredir bunu kendi içlerinde tartışıyorlar. Yakın veya orta vadede bu değişiklikler gerçekleşecek. Bugün AK Parti'nin merkezdeki kuvvetini artırma anlamda elbette bir karşılık üretebilir bu isimlerin katılmaları" diye konuştu.

Gelecek Partili isimin katılması konuşuluyor

Partiye yeni katılacaklarla ilgili isim de veren Turgay Yerlikaya, "Mesela Gelecek Partisi'nde Selim Temurci gibi bazı isimlerin AK Parti'ye katılmaları konuşuluyor.