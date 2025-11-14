AK Parti’den Yunanistan’ın C130 paylaşımına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.

Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.

Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur.

O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

Yunanistan'ın paylaşımı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan ve Gürcistan’dan düşen C130 askeri kargo uçağının ardından 20 askerimizin şehit olmasının acısı yaşanırken, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden tepki çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. 5 Kasım’da ilk kez paylaşılan fotoğraflar, şehitlerimizin naaşlarının ülkemize sevk edildiği saatlerde tekrar “Günün Fotoğrafları” başlığıyla yayımlandı. Türkiye’den gelen tepkiler üzerine Yunan yetkililer paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.