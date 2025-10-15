AK Parti'den yurtdışına kaçan Ünsal Ban'la ilgili açıklama: Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ünsal Ban’ın Yunanistan’a kaçtığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Abdullah Güler, dört davada yargılanan ve yurt dışı yasağı bulunan eski THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan’a kaçması gündemine ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası iş birliğine ve iade süreçlerine dikkat değindi.

Güler, “Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, Interpol aracılığıyla İçişleri Bakanlığımız bu tür suçluları çok sıkı takip ediyor. Geçen aylarda da görmüşsünüzdür, Balkan ülkelerine, Avrupa ülkelerine kaçanlar Türkiye'ye iade ediliyor. Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz” ifadelerini kullandı.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, eski eşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edilmişti. Ban’ın, Fethiye’de yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.