  3. AK Partili Abdurrahman Ak geçirdiği kazada hayatını kaybetti
AK Partili Abdurrahman Ak geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Denizli’de iş ziyaretine gelen AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli’ye iş ziyareti için gelen AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinde, yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,  Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinin Bangraz mevkiisinde durdu. Araçtan inen Abdurrahman Ak, yolun karşısına geçmek istediği sırada, henüz plakası bilinmeyen bir otomobil çarptı.AK Partili Abdurrahman Ak geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Resim : 1

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Abdurrahman Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazesi otopsinin ardından Antalya’ya sevk edileceği öğrenildi.

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdurrahman Ak için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Söker, "İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli abimiz, yol arkadaşımız Abdurrahman Ak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti ve gönül insanlığıyla her zaman hatırlayacağımız Abdurrahman abimizin kaybı bizler için büyük bir acı. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

