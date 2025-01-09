AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

TBMM'de Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nda başkan olan ve 20, 21. Dönem Amasya; 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekilliği yapan Ahmet İyimaya 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet İyimaya, yarın (10 Ocak Cuma) Ankara’da öğlen namazına müteakip toprağa verilecek.

Kurtulmuş: Mekanı cennet olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Çelik: Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun." dedi.

Ahmet İyimaya kimdir?

Ahmet İyimaya 22 Kasım 1950'de Yuvaköy'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Ankara Barosu'na bağlı olarak yıllarca serbest avukatlık yaptı. Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 20, 21. Dönem Amasya, 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekilidir. Sorumluluk hukuku, siyaset hukuku alanlarında yayımlanmış kitapları ve makaleleri var. 1996-1997 yıllarında Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 23. ve 24. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı oldu. İyi düzeyde Arapça, az düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen İyimaya, evli ve üç çocuk babasıdır.