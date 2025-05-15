AK Partili Azmi Ekinci: Demirtaş siyasete dönüş yapabilir

AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ve siyasi geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rudaw’a konuşan Ekinci, Türkiye’nin artık yeni bir döneme girdiğini belirterek, geçmişte yaşananların bugünün şartlarında hukuki açıdan yeniden ele alınmasının gerekliliğine işaret etti.

"Kan davası artık bitti"

Ekinci, “Şimdi kan davaları yaşanır, sonra barış masasına oturulur ve barış yapılır. O barışın gerekleri yerine getirilir. Şimdi burada da buna benzer bir durum var. Artık örgüt silah bırakmayı, kendisini feshetme kararı aldı. Türkiye'de terörsüz bir Türkiye ve demokrat bir toplum inşası için bu kararı aldı. Bu kararı aldıktan sonra kan davası artık bitti. Bundan sonra bunun gerekleri yerine getirilecek,” dedi.

"Bu akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir”

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Ekinci, geçmişte suç sayılan bazı fiillerin anayasa değişiklikleriyle suç olmaktan çıkarılabileceğini savundu:

“Dediğim gibi yeni bir anayasa meselesi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezinde yapılacak olan çalışmalar… Akabinde yapılan anayasanın ki bir takım değişiklikler yapıldığında daha önce suç sayılan birtakım şeyler artık bundan sonra suç olmayacak. Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince, sen hâlâ o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır, olmaz da. Bu akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir.”

“Demirtaş'a hala suçlu muamlesi yapmak doğru olmaz”

Ekinci, Selahattin Demirtaş’ın geçmişteki rolünü hatırlatarak, siyasi arenaya dönmesinin mümkün olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Selahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı? Bugünkü oluşan konjonktürde, o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hâlâ suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz. Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler.”