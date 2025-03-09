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AK Partili Belediye Başkanı Ali Göçer ölümden döndü

Isparta’nın Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı, otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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AK Partili Belediye Başkanı Ali Göçer ölümden döndü
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Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer’in kullandığı 32 AG 071 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Kuleönü belde kavşağında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer ile otomobilde bulunan eşi ve kızı yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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