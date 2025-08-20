AK Partili Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’nde tedavi gördüğü ve kendisine anjiyo işlemi yapıldığı, operasyonun başarılı geçtiği duyuruldu.

Açıklamada "Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın genel sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir endişe edilecek durum bulunmamaktadır." denildi.