AK Partili belediye başkanı kendisine "mesnetsiz iftiralar” atıldığını öne sürerek partisinde istifa etti

2024 yerel seçimlerinde yüzde 52 oy alarak Elazığı Yurtbaşı'nda belediye başkanı seçilen AK Partili Nihat Doğan, yaptığı yazılı açıklamada kendisi ve ailesine yönelik “mesnetsiz iftiralar” olduğunu öne sürdü ve istifa etti.

Görevine bağımsız devam edecek

Doğan, belediye başkanlığı görevine bağımsız devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Uzun zamandır üzerimize kurulan oyunlara, ailemizi hedef alan mesnetsiz iftiralara ve gündemimizi kirletmek isteyen odaklara karşı dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Şer odakları ve içimizdeki bazı iftira sahipleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.

Bu süreçte hem hukukun selameti hem de aziz milletimize karşı daha şeffaf olabilmek adına; sürecimiz netlik kazanana kadar ve partimize en küçük bir zarar gelmemesi için partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

Adalet tecelli ettiğinde; süreçte kimlerin eli olduğunu, kimlerin hangi çıkar hesapları içerisinde hareket ettiğini tüm açıklığıyla basın mensuplarımız aracılığıyla siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşacağız. Hiçbir gerçek gizli kalmayacaktır.

Adalet yerini bulana kadar belediye başkanlığı görevimizi bağımsız olarak, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz. Bizim için esas olan makam değil, milletimizin emanetidir.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Değerlerimizden, hizmet anlayışımızdan ve milletimize olan bağlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz.”