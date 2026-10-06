AK Parti'li Bozdağ, TBMM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekilliği görevinden istifa etti.
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek TBMM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti.
Bozdağ’ın istifasının ardından AK Parti Meclis grubu yeni bir Meclis Başkan Vekili adayı belirleyecek. Diğer taraftan istifanın ardından TBMM Başkan Vekili sayısı 3'e düştü.