AK Parti'li Çelik: 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz

AK Parti'li Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır. Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasbedildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır. Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.