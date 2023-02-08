AK Partili Çelik: Enkaz altındaki canlarımız için gayret ediyoruz

Adana'daki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Çelik, yetkililerden bilgi aldı. Depremzedelerle sohbet eden Çelik, ekiplerin belli enkazlara yanındaki binaların yıkılma tehlikesi sebebiyle müdahale edemediğini belirtti. Ömer Çelik, "Şimdi onların kontrollü olarak yıkılması sağlanıyor. Yani burada 24 saat esasına göre bütün arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Neredeyse herkes en fazla 1-2 saat uyuyarak bunu yönetmeye çalışıyor. En büyük arzumuz, temennimiz enkaz altındaki canlarımıza sağ salim kavuşmak." ifadesini kullandı.

Ulaşılamayan yerlere de ulaşmak için büyük gayret gösterildiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok büyük bir alanda milyonlarca insanımızı etkileyen, sadece bizim tarihimizin değil dünya tarihinin en büyük afetlerinden biri bu. Bazıları diyor işte 'Okyanuslar hariç böyle bir afet olmamış.' Dolayısıyla burada birlik içinde, beraberlik içinde bu felaketi de hep beraber aşacağız. Burada yüreğimiz bir, kalbimiz bir, hepimiz enkaz altındaki canlarımız için gayret ediyoruz. Tabii çok sayıda maalesef üzücü şey de oluyor. Bir sürü provokasyon, yanlış haber; hastanedeki çocukların fotoğraflarının yayınlanması gibi. Burada koordinasyon çadırları var. Bu koordinasyon çadırlarında enkazdan çıkan, binalardan çıkan herkesin kaydı tutuluyor. Çocuksa çocuk, o şekilde koruma altına alınıyor. Yani herhangi bir şekilde istismara müsaade etmemek için bütün tedbirler yapılıyor."