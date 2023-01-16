AK Partili Çelik: EYT'nin seçimden sonraya kalması söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Öncelikle buna cumhur ittifakı olarak en sert tepkiyi verdik. Muhalefet partilerinden bu doğrultuda bu eylemi kınayan, terörle mücadeleye desteği büyüten açıklama yapanlara teşekkür ediyoruz. Toplantıya girerken bilgi aldım. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Demek ki bu savcının açıklamasından şu çıkıyor İsveç'te isteyen terör eylemi yapabilir" ifadesini kullandı.

İsveç'in verdiği sözlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "İsveç'in yapması gereken verdiği taahüütleri yerine getirmesidir. İfade hürriyetiyle hiçbir ilgisi yok, çirkin bir eylem. Türkiye'nin yaklaşımı tabi ki NATO'nun genişlemesinden yanadır. Biz de prensip olarak genişlemesini destekliyoruz. Ama burada terörle mücadelenin desteklenmesi şartıyla." diye konuştu.

Altılı Masa'ya 'Eş başkanlık' eleştirisi

Altılı masadaki yetki tartışmalarına da değinen Çelik, sistemle karar alma noktasında cumhurbaşkanı adayının şimdiden etkisiz hale getirildiğini savunarak, sistemin 'altılı eş başkınlık' sistemine benzediğini belirtti.

Çelik, "Bir Cumhurbaşkanı olacak, genel başkanlar Cumhurbaşkanının yardımcısı olacak. Altı kişinin ya da daha fazlasının onayını almadan siyasi karar alamayacaki herhangi bir şekilde atama yapamayacak. Cumhurbaşkanı bunu yaparsa ne olur? O zaman mutabakat bozulur ve ülke yeniden seçime gider. Bu şekildeki model bir demokratik model değil. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz bir eleman olarak gösteriyorlar. Bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir. Bu yaklaşım siyasi bir paralel yapı ortağı çıkarabilir." dedi.

EYT düzenlemesi Şubat, Mart içinde sonuçlanacak

Ömer Çelik, EYT düzenlemisiyle ilgili, düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili bir soruya ise "Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır. Herkes müsterih olsun. Şubat, en geç Mart ayı içinde sonuca ulaşılacaktır." yanıtını verdi.

Çelik, seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili ise, "Daha önceki açıklamamızda seçim tarihin biraz öne çekilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söylemiştim. Erken seçim gibi değil ama Seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak." diye konuştu.