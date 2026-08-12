AK Partili Çelik'ten Hatimoğulları'na Netanyahu tepkisi: İfadelerini reddediyoruz

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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından DEM Parti Genel Başkanı Hatimoğulları’nın sözlerine yönelik açıklamada bulundu.

Çelik açıklamasında, "DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti Genel Başkanı’nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail’in Filistin’i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz.

İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye’dir. Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye’de ve dünyada ‘insanlık ittifakı’nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Hatimoğulları, bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin İsrail’in Filistin’i işgal etmesine karşı çıkmasının doğru olduğunu belirten Hatimoğulları, bu tutumun Türkiye’nin kendi Kürt meselesine yaklaşımıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel diplomasi ile barış çağrılarında yaşadığı tıkanıklığa değinen Hatimoğulları, bir televizyon yayınında Türkiye'nin İsrail'e "Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç" dediğinde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun buna karşılık "Sen de Kürtleri dövmekten vazgeç" yanıtını verdiğini hatırlatmıştı.