AK Partili Çelik'ten saldırı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasında bir grup tarafından taşlı saldırıya uğraması konusunda açıklama yaptı.

NTV'nin canlı yayınında konuşan Çelik şunları söyledi:

"Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin mazur görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor.

Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Yakışıksız bir beyan. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel manipülasyona ve provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız.

Miting alanının güvenlik tedbiriyle esnaf ziyaretinin güvenlik tedbiri bunlar birbirinden farklı şeyler. Kurallı siyaset yapacağız. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Güvenlik tedbiri alınıyor. Tabii ki alınacak. Hiçbir şekilde şiddeti mazur göremeyiz. Topyekün reddederiz."

İmamoğlu'nun miting otobüsünün de isabet aldığı taşlı saldırı sonrası 20'ye yakın kişinin yaralandığı bildirildi.