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AK Parti'li Çelik'ten seçim bürosu önünde ateş açılmasıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocasinan Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla ateş açılmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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