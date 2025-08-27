AK Partili Demir: 2028'de Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü gayret göstereceğiz



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Parti binasında konuşan Demir, "Dünya lideri ve Sayın Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı görsün, nerede sınırımızın içinde, dışında onu silmeye kalkar. Nerede bir sıkıntı görse, nerede bir feryat duysa onu dindirmeye kalkar. Bizler Gazze'de olduğu gibi haklının yanında olduğumuz kadar güçlüyüz. Bugün ülkemiz uluslararası ilişkilerde küresel bir aktör. Bu ilkeler doğrultusunda adım adım yolumuza devam etmeliyiz. Tarihin bize verdiği bu mazlumların hamisi olma prensibini, mazlumların hamisi olma görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiriyoruz. Ne kadar prensiplerimiz varsa, ne kadar ilkelerimiz varsa, ne kadar tarihi misyonlarımız varsa onlara sahip çıkıyoruz. Çok şükür ki kuruluşundan bugüne kadar AK Parti belediyeciliği marka belediyeciliktir. Biz hizmet belediyeciliğinden aldık, vizyonel belediyeciliğe getirdik. Oradan marka şehirler belediyeciliğine getirdik. Artık bazı şehirler var ki yurt dışında kendi ülkelerinin önüne çıkan şehirler var. Yani bütün ülkelerde lokomotif görevi gören şehirlerimiz var. İşte o dönemde biz bunu yakaladık ve marka şehirler belediyeciliğini bütün Türkiye'nin her tarafına yaydık. Rahatlıkla, gönül huzuruyla görüyorum ben. Eğer bir yere gittiğimizde geçmişte AK Parti'nin hizmeti varsa o şehirlerin yansımasını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şehre girdiğimizde refüjünden, bakımından, düzeninden burada AK Parti'nin hizmetinin bu şehirle bir dönem bile olsa buluştuğunu rahatlıkla görüyoruz. Ama başka bir şey daha görüyoruz biliyor musunuz. Kaybettiğimiz yerlere gittiğimizde büyük bir sıkıntı, büyük bir hüsran, büyük bir acı yaşıyoruz. Onu da görüyoruz. Yaptıklarımıza sahip çıkamıyorlar. Şimdi bakın başkanımız atık sudan bahsetti. Bunlar kim, atık tesislerini çalıştırabilmek kim" dedi.

"Biz bu CHP’yi tanıyoruz"

CHP’ye eleştirilerde bulunan Demir, "Biz, bu CHP’yi tanıyoruz. Ama arkadaşlar bakın bunu söylüyorum ama bizim iktidarımız 94’te başladı. Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanlığında başladı. Şimdi dönüp dönüp Sayın Cumhurbaşkanımızın icraatlarını anlatıyoruz. Bizi iktidara taşıyan ve 23 yıldır iktidarda tutan bu anlayışın, bu yolculuğun temelinde üretimler var. Biz, bu işi yapıyoruz zaten. Bu işin en güzelini de biz yapacağız. Bu süre içerisinde eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Bilerek yanlış yapmayız asla. Hiçbir arkadaşım ama yol buluyoruz, koşturuyoruz, iş yapıyoruz. Bir eksiklik varsa düzeltilir, bir yanlışlık varsa düzeltilir, tamamlanır. Bir süreç içerisinde atladığımız bir şey varsa onu merkeze alırız ve yolumuza devam ederiz arkadaşlar. İnşallah bundan sonra milletiyle bütünleşen belediyecilik anlayışında benim özellikle kastettiğim konu da onlardır. Değerli arkadaşlar, bizim arkadaşlarımız çalışkandır. Bizim arkadaşlarımız yaptığı işe saygı gösterir. Bizim arkadaşlarımız yaptığı işe saygı göstermesinin altında hizmeti yaptığımız insanlara saygı gösteririz biz. Bunlar bizim başımızın tacı" diye konuştu.

"İnşallah, 2028'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılının inşası için tekrar cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü gayret göstereceğiz. Bütün sorumluluk sizde arkadaşlar" diyen Demir, "Bu sadece sorumluluk değil. Bu aynı zamanda vebaldir. Kastamonu nasıl CHP olabilir, olamaz. Bunun sorumluluğu bizde. Şu ana kadarki sorumlulukta bizde, 2029’dan sonraki sorumluluğu da bizde. Allah’ın izniyle bu ekip çalışacak. Bu ekip sadece kendi dönemi için değil, bizden sonra, yani şu dönemden sonraki dönem için çalışacak Allah’ın izniyle" şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu, İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.