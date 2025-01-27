AK Partili Denizolgun'dan Bakan Ersoy'a istifa çağrısı

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda mı Bolu Belediyesi'nde mi olduğu yönündeki tartışmalar kamuoyundaki yerini koruyor.

"Olayın tek suçlusu; bakanlıktır"

27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun sosyal medya hesabı X'ten "Olayın tek suçlusu; bakanlıktır" başlığıyla yayımladığı yazıda "Yasaklar kalktıktan hemen sonra, önceki yazılarımda da; Bakanlıkta dönen kirli mekanizmaları ve ilişkiler ağını ifşâ ettiğim şekliyle, olayın tek suçlusu "Bakanlıktır." Bizler; doğrulukla ve adaletle şahitlik etmek zorundayız. Yakınımız, akrabamız veya hemşehrimiz diye; kayıramayız, iltimas edemeyiz. Yalan ise hiç söyleyemeyiz. Daha öncede; "Bakan" Beye hemen istifa etmesinin, çok daha hayrına olacağını ifade etmiştim." dedi.

"Tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; Bakan Bey ve Bakanlıktır"

Denizolgun paylaşımının devamında "Ayeti kerimede buyurulan, emir çok açıktır. "Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, anababanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Nisa Suresi, 135. Ayeti Kerime) Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; "Bakan Bey" ve "Bakanlıktır." ifadelerine yer verdi.