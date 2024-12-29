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AK Partili Elitaş "erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" deyip tarih verdi

Erken seçim tartışmaları siyasetin gündeminde yer alırken AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Olması gereken zaman bana göre Ekim-Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır." dedi.

Haber Merkezi
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AK Partili Elitaş "erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" deyip tarih verdi
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Bir televizyon programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın Ekim-Kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.

"Erken değil öne alınmış seçim olabilir"

Elitaş, "14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare etmeye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Anayasa'da bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi Ekim ve Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır." dedi. 

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