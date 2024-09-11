AK Partili Ensarioğlu: 'Siyaseti bırakmayı düşünüyorum'

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin’in ölümünün ardından söylediği sözler tartışma yaratan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sözcü Televizyonu’na konuştu. Ensarioğlu, siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi.

“Devletin bildiğinden daha fazlasını bilmiyorum"

Katıldığı yayınlarda “Kim yapmış olabilir” sorusuna yanıtlar verdiğini, tahminlerini dile getirdiğini ifade eden Ensarioğlu, Narin Güran cinayetine dair, “Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok” diye konuştu.

Ensarioğlu, “Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim. ‘Tanımıyorum’ desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler.

Siyaseti bırakmayı düşünüyorum

Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK unsurlarının bu işi yayması ama sosyal medyada dolaşan bir sürü başı boş insanın da yargısız infaz yapması. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı.”