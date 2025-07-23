AK Parti'li eski başkan insan kaçakçılığı operasyonunda yakalandı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Karadere Plajı'ndan Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 57 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3’ünün siyasetçi ya da siyasetçi yakını olması dikkat çekti.

Adıgüzel'in yerel seçimlerde CHP’den belediye başkanı aday adayı olduğu öğrenildi

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre gözaltına alınanlar arasında 2019 yerel seçimlerinde Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüten Çağdaş Adıgüzel'in de yer aldığı belirtildi.

Adıgüzel'in yerel seçimlerde CHP’den belediye başkanı aday adayı olduğu ancak aday gösterilmediği öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir devlet memurunun da bulunduğu öne sürüldü.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonda, geçtiğimiz yıl AK Parti'den istifa eden eski Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Tuna ile iş insanı E.K.'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Emrullah Tuna’nın adı daha önce tarihi eser kaçakçılığı iddialarıyla anılmıştı

İnsan kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan Emrullah Tuna’nın adı daha önce tarihi eser kaçakçılığı iddialarıyla da anılmıştı. Tuna’nın babası Burhanettin Tuna ise halen Kızılay Fethiye Şubesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi.