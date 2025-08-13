  1. Ekonomim
AK Partili eski belediye başkanı Mustafa Kocazeybek hayatını kaybetti

Denizli'nin Çardak eski Belediye Başkanı Mustafa Kocazeybek, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çardak ilçesinde 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Partiden belediye başkanı seçilen Mustafa Kocazeybek, rahatsızlığına bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü Merkezefendi ilçesindeki özel hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Çardak eski Belediye Başkanı Mustafa Kocazeybek'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Çardak İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

