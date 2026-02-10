AK Parti'li eski vekil Şamil Tayyar: Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı

CHP'den seçilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özarslan'ın 11 Şubat Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılacağına dair iddialar da gündemde yerini koruyordu.

Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar’dan konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Şamil Tayyar’ın paylaşımı şöyle:

“CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı.

Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı.

Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli.

Hayırlara vesile olur İnşallah.”