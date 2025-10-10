  1. Ekonomim
AK Partili Güler: Gazze Görev Gücü ile ilgili TBMM'ye gelecek tezkereyi destekleyeceğiz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin Gazze'ye 'Görev Gücü' göndermesi ile ilgili açıklamada bulunarak "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz." dedi.


İsrail ve Hamas arasında imzalanan anlaşma ile Gazze'de ateşkes ilan edilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Türkiye'nin Gazze'ye görev gücü göndereceğini açıklamıştı.

"TBMM'ye gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gazze Görev Gücü ile ilgili açıklamada bulunarak "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz." dedi.

