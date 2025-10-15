AK Partili Güler’den ‘Trafik Kanunu’ açıklaması: Caydırıcı cezalar koymamız lazım

AK Parti Grubu, TBMM’de kapalı toplantı düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın AK Partili milletvekillerini "Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında bilgilendirdiği toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Değişiklik söz konusu değil"

TBMM’de görüşülmesi beklenen "Trafik Kanunu"nda değişiklik olup olmayacağı hakkındaki soruya Güler, "Değişiklik söz konusu değil. Arkadaşlar yüksek hızdan, kırmızı ışık ihlalinden, hatalı şerit değiştirmeden dolayı günde 10 insanımızı kaybediyoruz. Yıllık 6 bin 500 civarında insanımız hayatını kaybediyor" dedi.

"Caydırıcı etkin cezalar koymamız lazım"

Güler, düzenleme ile ceza tutarlarının artırılması ile ilgili de konuştu. Güler, "Caydırıcı etkin cezalar koymamız lazım. Etkin ve caydırıcı cezaları koymazsak ihlaller devam edecek. O zaman insanlara şunu sormamız lazım; ölümlü trafik kazalarını caydırıcı etkin cezalarla engelleyemezsek bunu nasıl azaltabiliriz? Yaz boyunca trafik levhalarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Çok iyi düzenlemeler oldu. Tabela kirliliği azaltıldı. Bizim kurallara uymaktan başka çaremiz yok. Çünkü bunun ölümlü kazaların raporları elimizde. Ölümlü trafik kazaları bir kırmızı ışık ihlali, iki aşırı hız, üç ani manevra ve şerit değişikliği ve yaklaşım mesafene uymama. Uysunlar insanlar. Kurallara uyulduğu müddetçe ölümlü trafik kazalarını azaltmış olacağız. Geçen yılın ortalaması 6 bin 358. Ondan önceki yıl 6 bin 250. Bu konuda vatandaşlarımızın destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.