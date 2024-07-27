  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'li Hamza Dağ'dan CHP'nin 'kentsel dönüşüm kredileri onaylanmadı' iddiasına tepki
Takip Et

AK Parti'li Hamza Dağ'dan CHP'nin 'kentsel dönüşüm kredileri onaylanmadı' iddiasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ve İstanbul'da kentsel dönüşüm kredilerinin onaylanmadığı iddiasına ilişkin, "Örnek kentsel dönüşüm projesi diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar lira buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu 2 milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır." yanıtını verdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'li Hamza Dağ'dan CHP'nin 'kentsel dönüşüm kredileri onaylanmadı' iddiasına tepki
Takip Et

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmadığını vurguladı.

"Sayın Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır." ifadesini kullanan Dağ, şunları kaydetti:

"Üstelik Bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi'nde, Emrez Mahallesi'nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, 'örnek kentsel dönüşüm projesi' diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar lira buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu 2 milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır."

Gündem
Pendik'te düşen tünel fanı kazaya neden oldu
Pendik'te düşen tünel fanı kazaya neden oldu
Somali tezkeresi TBBM'de kabul edildi
Somali tezkeresi TBBM'de kabul edildi
Üç ilde sahillerde denize girmek yasaklandı
Üç ilde sahillerde denize girmek yasaklandı
Murat Emir: Cumhurbaşkanı'nın belediye borçlarını kaynağından kesmesi yetmeyecek...
Murat Emir: Cumhurbaşkanı'nın belediye borçlarını kaynağından kesmesi yetmeyecek...
'Döner Almanya'ya ait' diyen Cem Özdemir'e tepki: Ahmaklıktan başka bir şey değil
'Döner Almanya'ya ait' diyen Cem Özdemir'e tepki: Ahmaklıktan başka bir şey değil
Bakanlıktan Tuğrul Türkeş'e onay çıktı: Osman Kavala'yı ziyaret edecek
Bakanlıktan Tuğrul Türkeş'e onay çıktı: Osman Kavala'yı ziyaret edecek