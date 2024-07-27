AK Parti'li Hamza Dağ'dan CHP'nin 'kentsel dönüşüm kredileri onaylanmadı' iddiasına tepki

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmadığını vurguladı.

"Sayın Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır." ifadesini kullanan Dağ, şunları kaydetti:

"Üstelik Bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi'nde, Emrez Mahallesi'nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, 'örnek kentsel dönüşüm projesi' diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar lira buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu 2 milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır."