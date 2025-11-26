AK Partili komisyon üyelerinden 'rapor' toplantısı

  1. Ekonomim
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan AK Partili üyeler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında toplandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'nci toplantısında alınan karara göre; komisyonun hazırlayacağı nihai rapor ile ilgili siyasi partilerin teklif ve görüşlerinin 28 Kasım Cuma gününe kadar TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda AK Parti'nin komisyon üyeleri TBMM'de bir araya geldi.

Yayman: Raporumuzu çalışacağız

İmralı'yı ziyaret eden heyet arasında bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, toplantı öncesi basın mensuplarının sorusu üzerine, "Ayak üstü bir açıklama yapmıyoruz. İmralı konusuyla ilgili bir açıklama yok. Toplantıda raporumuzu çalışacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık ettiği toplantıda, AK Parti'nin komisyona sunacağı rapor ele alınacak. 

