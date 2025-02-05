AK Partili Kurt: Adıyaman’da 31 binin üzerinde kalıcı konut teslim edildi

Adıyaman Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Millet olarak yaşanan büyük acının derin izler bıraktığını belirten Kurt, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara ise sabır ve güç diledi.

“Depremin ardından ilk günden itibaren sahadaydık”

Depremin hemen ardından devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayırseverlerin büyük bir dayanışma ruhu içinde hareket ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Resul Kurt, afetin yaralarını sarmak için büyük bir çaba gösterildiğini belirtti. Konteyner kentlerde, köylerde, mahallelerde ve çadır kentlerde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kurt; gıda, kıyafet, hijyen malzemeleri ve barınma desteğinin kesintisiz sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yalnızca fiziksel ihtiyaçların değil, psikososyal destek faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Dayanışma ruhuyla her zaman afetzedelerimizin yanındayız”

Depremzedelerle dayanışmayı güçlendirmek için Ramazan ayında iftar sofraları kurulduğunu, bayramlarda çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Kurt, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yardımlar alanında da kapsamlı projeler yürütüldüğünü ifade etti. Depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerinin aksamaması için kırtasiye desteği sağlandığını ve çeşitli kurslar ile eğitim programlarının hayata geçirildiğini belirtti.

“Adıyaman’da 31 binin üzerinde kalıcı konut teslim edildi”

Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Doç. Dr. Resul Kurt, 31 binin üzerinde kalıcı konutun teslim edilerek hemşehrilerin sıcak yuvalarına kavuştuğunu söyledi. Barınma sorununun çözülmesi, şehrin yeniden inşası ve daha güvenli bir yaşam alanına dönüştürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Kalan hak sahiplerinin de en kısa sürede evlerine kavuşması için yoğun bir çaba gösterildiğini belirten Kurt, “Son afetzede hemşehrimiz sıcak yuvasına kavuşana kadar bize durmak, bize soluklanmak yok” diyerek sürecin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

“Birlik ve beraberlikle yaralarımızı saracağız”

Depremin ardından sergilenen dayanışmanın milletimizin gücünü bir kez daha gösterdiğini dile getiren Kurt, “Bu büyük felaket bize bir kez daha gösterdi ki; birbirimize kenetlendiğimizde, en zor zamanları dahi birlikte aşabiliriz. Depremzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Onların yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya ve güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere deprem sonrası sürecin yönetilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülere, hayırseverlere ve sahada çalışan herkese teşekkür eden Kurt, “Unutmadık, unutmayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.