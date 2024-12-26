AK Partili Kurt: Asgari ücret 630 dolara yükseldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili, Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç.Dr.Resul Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç ve AK Parti hükümetlerinin çalışanlara yönelik politikalarını değerlendirdi.

Milletvekili Kurt konuşmasında asgari ücrete ilişkin “Asgari ücret, işçinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak en düşük ücret olarak belirlenmektedir.İşçilere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretlerden daha düşük ücret ödenemez, iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine aksine hükümler konulamaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret, yüzde 30 oranında bir artışla net 22.104 TL olarak belirlenmiştir.” dedi.

"Çalışanların alım gücünü korumak ve desteklemek amacıyla bu reform hayata geçirilmiştir"

Ayrıca Kurt, AK Parti iktidarları döneminde yapılan reformları vurgulayarak, 2022 yılında asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin kaldırıldığını hatırlattı.

“2022 yılından itibaren damga ve gelir vergisi kaldırılmış, bu düzenleme neticesinde 2022 yılında damga ve gelir vergisi toplamı 188 milyar, 2023 yılında 385 milyar, 2024 yılında 677 milyar ve 2025 yılında da tahminen 853 milyar liralık bir vergiden vazgeçilmiştir. Çalışanların alım gücünü korumak ve desteklemek amacıyla bu reform hayata geçirilmiştir. Asgari ücret üzerinden işçi istihdam eden işverenlerin çok büyük çoğunluğu küçük esnaf iş yerleridir. Orta ve üstü işletmelerin büyük çoğunluğunda asgari ücretin çok üzerinde ücretler ödenmektedir.” ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar açıklanan en yüksek dolar bazlı asgari ücrettir"

Asgari ücreti dolar bazında değerlendiren Kurt, “2002 yılında net asgari ücret 127 dolar seviyesindeyken, 2025 yılı itibarıyla bu rakam 630 dolara yükselmiştir. Bugüne kadar açıklanan en yüksek dolar bazlı asgari ücrettir.” verilerini paylaştı.