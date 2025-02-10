AK Partili Kurt: Depremden etkilenen illerde yapılandırma süreleri uzatıldı

Adıyaman Milletvekili Kurt, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği” nin Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Mücbir sebep hali 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep halinin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını hatırlatarak, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvuru ile taksit ödeme sürelerinin de buna göre düzenlendiğini belirtti.

Milletvekili Kurt, 7440 Sayılı Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil olmak üzere tüm alacaklı idarelerin, 4 il ve 2 ilçedeki dairelerine bu süreler içinde başvurularak ödeme yapılabileceğini ifade etti.

Başvuru ve ödeme tarihlerinin güncellendiğine dikkat çeken Kurt, Resmî Gazete’ de yayımlanan yeni düzenlemeyle, 7440 Sayılı Kanun kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerdeki mükellefler için vergi ve SGK prim borçları ile diğer yapılandırmalara ilişkin başvuru ve ödeme sürelerinin yeniden uzatıldığına vurgu yaptı.

Son gün 1 Eylül 2025

Başvuru için son günün 1 Eylül 2025 (31 Ağustos 2025’in resmî tatile denk gelmesi nedeniyle) ve ilk taksit ve peşin ödeme son günü de 30 Eylül 2025 olduğuna dikkat çeken Kurt, diğer taksitlerin ise aylık periyotlarla devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat'ta Adıyaman'a gelerek anma programına katıldığını belirterek deprem bölgesindeki dört ilimiz ve iki ilçemizin faydalanacağını ve Yapılan düzenleme depremden ağır etkilenen şehirlerimizin yaralarını saracağını açıkladı.

Kapsama neler giriyor?

Kurt, “Bu tebliğe göre, mücbir sebep hali 31 Mayıs'ta sona erecek mükellefler için bu yerlerdeki dairelere ilgili kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31 Ağustos'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Eylül'e kadar yapılması ve peşin ödeme dahil birinci taksitin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksitin 31 Ekim tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi önem taşıyor. Kapsama; vergi ve SGK prim borçları, matrah ve vergi artırımları, işletme kayıt düzeltmeleri, stok beyanı ve diğer vergi yükümlülüklerinin giriyor” dedi.