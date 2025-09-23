AK Partili meclis üyelerinden, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimine dava

AK Partili belediye meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminin "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla dava açtı.

İstanbul İdare Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın ile CHP Meclis Üyesi ve Birinci Başkan Vekili İbrahim Kahraman'ın aday olduğu bildirildi.

Dilekçede, CHP adayı Kahraman'ın birinci meclis başkan vekili sıfatıyla toplantıya başkanlık etmesinin "tarafsızlığa aykırı olduğu" ve "çıkar çatışması oluşturduğu" öne sürüldü.

Seçimin birinci turunda Kahraman'ın 18, Akın'ın 19 oy aldığı ancak üçte iki çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura geçildiği belirtilen dilekçede, ikinci turda da aynı oy dağılımının çıktığı ancak Akın lehine 1 oyun, "mührün yanlış yere basıldığı" gerekçesiyle geçersiz sayıldığı, bu nedenle çoğunluğun sağlanamadığından üçüncü tura geçildiği aktarıldı.

Dilekçede, üçüncü turun da yine 19'a 18 sonuçlandığı ancak Akın lehine bir oyda "İbrahim" isminde "r" harfinin eksik yazılması nedeniyle oyun geçersiz sayıldığı ve yine salt çoğunluğa ulaşılamadığı gerekçesiyle dördüncü tura geçildiği kaydedildi.

Dördüncü turda ise Akın'ın 19, Kahraman'ın 17 oyu bulunmasına rağmen Akın lehine kullanılan bir oyun "isim arasına tire işareti konulduğu" gerekçesiyle geçersiz sayıldığı aktarılan dilekçede, Kahraman lehine kullanılan bir oyun ise "soyadının karalanmasına rağmen geçerli kabul edilerek" eşitliğin sağlandığı anlatıldı.

Eşitlik üzerine kura çekimine gidildiği bildirilen dilekçede, itirazlara rağmen kura çekiminin CHP'nin adayı olan Kahraman tarafından yapıldığı ve Kahraman'ın kendi adını çekerek başkan vekili seçildiği bilgisi verildi.

"'Akın, başkanvekili olarak belirlensin' talebi"

Dilekçede, "yetki, şekil, sebep, konu, maksat bakımından usul ve yasaya aykırı Bayrampaşa Belediye Meclisi'nce gerçekleştirilen 21.09.2025 tarihli meclis toplantısında aday olan İbrahim Kahraman'ın seçim işlemlerine ve toplantıya başkanlık etmesinin tarafsızlık ve çıkar çatışması ilkelerine aykırı olduğunun tespiti" talep edildi.

Seçimin dördüncü turunda AK Parti adayı İbrahim Akın'a verilen oy pusulasının geçersiz sayılması işleminin iptal edilerek, 18'e karşı 19 oy alan Akın'ın başkan vekili olarak belirlenmesi talep edilen dilekçede, kura çekimi ve CHP'li İbrahim Kahraman'ın başkan vekili seçilmesine ilişkin meclis kararının ve idari işlemin iptaline karar verilmesi istendi.