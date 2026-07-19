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AK Partili meclis üyesinin evine düzenlenen silahlı saldırı kamerada (Video)

Şanlıurfa’da AK Parti Belediye Meclis Üyesinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda şans eseri yaralanan olmazken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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AK Partili meclis üyesinin evine düzenlenen silahlı saldırı kamerada (Video)
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Olay, bu sabaha karşı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyenice kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, AK Parti Ceylanpınar Belediye Meclisi Üyesi İbrahim İdikurt’un evine giderek raylı bahçe kapısını araladıktan silahla ateş açtı.

Çok sayıda mermi eve isabet etti

Evin değişik yerlerine isabet eden mermiler şans eseri kimseyi yaralamadı. Silah sesleri üzerine evde yaşayan 7’si çocuk toplam 9 kişi büyük bir koku ve panik yaşadı. Bahçedeki traktörün römorkunda uyuyan küçük çocuklar, silah seslerine uyanarak ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Evin içerisinde uyuyan AK Parti Ceylanpınar Belediye Meclisi Üyesi İbrahim İdikurt ve eşi de bahçeye koşarak çocuklarını mermilerden korumaya çalıştı.

Jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı

Olay yerine giden jandarma ekipleri, evde incelme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, Mehmet Nuri G. ve Muzaffer G. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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