AK Partili Mehmet Metiner'den Diyanet'e Kürtçe hutbe çağrısı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda 8 dilde hutbe veren Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Kürtçe hutbe de vermeye çağırdı.

Diyanet’in bu eksikliği kısa zamanda gidermesini umduğunu belirten Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin Kürtçe televizyon kanalı var. Diyanet 8 dilde hutbe veriyor. Nedense o diller arasında Kürtçe yok, Umarım Diyanet bu eksikliğini tez elden giderir. Kürtçe tıpkı Türkçe gibi aziz dilimizdir. Bölmez, birleştirir."

Metiner 'Kürtçe hutbe' başlığı ile ikinci bir paylaşım yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde Kürtçe hutbelere de yer verilmesi gerektiğini savunan Metiner, "Kürtçe hutbe ne İslami akidemize aykırıdır ne de bölücülüktür." dedi.