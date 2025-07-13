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AK Partili Metiner, terör örgütü PKK'lılara terörist diyenleri eleştirdi

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından, sürece ilişkin, "terörist" söyleminin zehirli olduğunu belirterek, "Dün dünde kaldı" dedi.

Haber Merkezi
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AK Partili Metiner, terör örgütü PKK'lılara terörist diyenleri eleştirdi
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta terör örgütü PKK’ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısının ardından 9 Temmuz'da yeni bir video ile çağrı sesli ve görüntülü şekilde yapıldı.

Cuma günü ise Irak'ın Süleymaniye kentinde 15'i kadın 30 PKK'lı terörist terörist silahlarını yaktı.

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner ise sosyal medya üzerinden PKK'lılara "terörist" diyenlerin, "zehirli bir dille süreç karşıtlığı yaptığını" söyledi. 

"Terörist" diyenleri eleştirdi

Metiner paylaşımında, "Dün dünde kaldı ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Örgüt kendini feshediyor, silahlarını bırakıyor ama o birileri 'terör-terörist' söylemleri üzerinden zehirli bir dille süreç karşıtlıklarını suretimizden görünerek sürdürmeye çalışıyorlar.

Yeni dönem eski dönemin zehirli dili üzerinden sabote edilmek isteniyor düpedüz. Bizi birbirimize yakınlaştıracak kelimelere ihtiyacımız var.

Dün dünde kaldı. Dünün kelimeleriyle ne yeni bir gün ve ne de yeni bir gelecek inşa edilir, biline!"

Metiner ayrıca paylaşımından kısa bir süre sonra yorumları kısıtladı.

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