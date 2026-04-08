AK Partili Milletvekili Abdurrahim Fırat’tan İsrail’e oyuncu Görkem Sevindik tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Filistinli esirlere yönelik idam kararlarına tepki gösterdiği için soykırımcı İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından tehdit edilen oyuncu Görkem Sevindik’e destek verdi.

Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde "Kadir Baba" karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik’in, her vicdan sahibinin göstermesi gereken insani duruşu sergilediğini vurgulayan Fırat, yapılan tehdidin soykırımcı rejimin ne denli pervasızlaştığını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Zulüm ile âbâd olunmayacağının altını çizen Fırat, Siyonist İsrail yönetiminin de eninde sonunda bu acı tecrübeyle yüzleşeceğini kaydetti.

"Haydut yapının ne denli pervasızlaştığını gösteriyor"

Abdurrahim Fırat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Dizi ve sinema oyuncumuz Görkem Sevindik, her vicdan sahibinin göstermesi gereken insani duruşu sergileyerek, Siyonist rejimin cezaevlerinde tuttuğu Filistinli esirlerin idam edilmesini hedefleyen hukuksuz düzenlemesine güçlü bir şekilde tepki gösterdi.

Bu vicdani duruşa tahammül edemeyen İsrailli ırkçı bir bakanın, sanatçımız Görkem Sevindik’i tehdit etmesi, uluslararası hukuku ve ahlaki değerleri hiçe sayan, insan haklarını tanımayan bu haydut yapının ne denli pervasızlaştığını açıkça ortaya koymaktadır.

İnsanlıktan nasibini almamış bu soykırımcı zihniyet, baskı, tehdit ve korku üzerinden varlığını sürdürmeye çalışsa da hakikati örtbas edemeyecek ve adaletin sesini asla susturamayacaktır.

Unutulmamalıdır ki zulüm ile âbâd olunmaz. Siyonist İsrail yönetimi de eninde sonunda bunun acı tecrübesiyle yüzleşecektir."