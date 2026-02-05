AK Parti'li Mustafa Elitaş erken seçim için tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Umut Hakkı" ile ilgili sözlerini değerlendiren Elitaş, "Bu konu komisyondaki arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. O çerçevede de bu konuyla ilgili rapora nihayet verildiği anda rapora da AK Parti'nin görüşü yani bütün partilerin görüşü olarak intikal edecektir diye düşünüyorum.

İnşallah terörle ilgili Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu amacına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de rapor çıktıktan sonra hep birlikte tartışılır. Bu tartışmalar sonucunda en olumlu, ılımlı, herkesin kabul göreceği bir sonuç çıkar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim sözlerine de yanıt veren Elitaş, "Sayın Özgür Özel'in de erken seçim kanaatinde olduğu kanaatinde değilim. Sayın Özgür Özel bir özgürleşmesi gerekir. Sayın Özgür Özel haftalık olağan bilgi verme toplantılarından uzaklaşması gerekir. Şu anda Sayın Özgür Özel özgürlüğünü, rüştünü ispat edebilmesi için ağzından çıkanın net bir şekilde sonuç doğurabilmesi için haftalık olağan görüşmelerinden kurtulabilmesi gerekir. Yani Özgür Özel'in dediğine bakmayın, eş başkanın ötesindeki kişinin söylediklerine bakmak gerekir. Onun için şu anda grup başkanı statüsüne belki gelmiş olabilir. Baskın seçim, erken seçim zaten öne alınmış seçim demek" ifadelerini kullandı.

Seçim için tarih verdi

Anayasa'da seçimlerin nasıl yapılacağının belli olduğunu belirten Elitaş, "Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" dedi.