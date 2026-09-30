AK Partili Nihat Zeybekci: Ben de fon mağduruyum

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın merkezinde yer alan Tera Yatırım Holding’in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından incelemeye alınan TP2 fonuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci’nin ortağı olduğu dört şirketin yatırım yaptığı, Zeybekci’nin şirketlerine ait paranın fon içerisinde kaldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından Nihat Zeybekci’den açıklama geldi. Gazeteci Aytunç Erkin’e iddialarla ilgili açıklama yapan ve söz konusu işlemleri doğrulayan Zeybekci, spekülatif hisselerle ilişkilerinin bulunmadığını belirtti.

455 bini aşkın mağdurdan biri olduklarını belirten Zeybekci, “Doğru, mağdur 455 bin kişiden biriyiz. Ama tek bir spekülatif hisse ile ilişkimiz yok. Bırakın manipülatif hisseleri, normal BIST 30’daki büyük şirketlerde bile bir kuruş hissemiz olmamıştır” ifadelerini kullandı.