AK Partili Özgün: Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazla kilosu olmazdı

Maltepe Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının birinci birleşimi, Esin Köymen başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Meclis Üyesi Yusuf Özgün’ün açlık sınırına ilişkin sözleri mecliste büyük tepkiye yol açtı.

AK Parti’li Meclis Üyesi Yusuf Özgün, “Kilosunun, 1.60’a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı” dedi.

Meclis gündeminde yer alan ekonomik koşullar ve açlık sınırı tartışmaları sırasında söz alan AK Parti’li Meclis Üyesi Yusuf Özgün, yapılan eleştirilere yanıt verirken Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ’ı hedef aldı.

Özgün, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Açlık diyorsunuz, Şükrü Bey nerede. Boyu 1.60 sanırım. Kilosunun, 1.60’a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine meclis salonunda tepki sesleri yükseldi.

Özgün’ün açıklamaları, meclis üyeleri tarafından “kişisel saldırı” olarak değerlendirilirken, söz konusu ifadelerin açlık ve yoksulluk tartışmasını kişisel özellikler üzerinden küçümseyici bir noktaya taşıdığı belirtildi. Tartışmalar sırasında salonda gerginlik yaşandı.

Başkan Köymen: Başka bir şey bulamadığınız için arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz

Tepkiler üzerine oturuma müdahale eden Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yusuf Özgün’ün sözlerine sert ifadelerle karşılık verdi.

Köymen, meclis kürsüsünden şu açıklamayı yaptı:

“Yusuf Bey bence konuşmanız bitti. Başka bir şey de bulamadığınız için de tek tek arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz. Lütfen konuşmanız bittiyse yerinize geçin. Arkadaşın kişiliğini gördük. Yusuf Bey sizin özrünüzü de istemiyoruz.”

AK Parti’li meclis üyesinin açlık sınırına ilişkin yaptığı açıklamalar, meclis salonuyla sınırlı kalmayarak kamuoyunda da tepkiyle karşılandı. Açlık ve yoksulluk gibi toplumsal sorunların kişilerin fiziksel özellikleri üzerinden tartışılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.