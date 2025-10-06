  1. Ekonomim
AK Partili Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Meclisi'nde protesto edildi: Helal oylarımızı sana yedirmeyeceğiz

AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Meclisi'nde protesto edildi. Meclis üyeleri, "Helal oylarımızı sana yedirmeyeceğiz" vurgusunu yaptı.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis üyeleri, CHP’den Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildikten sonra AK Parti’ye geçen Özlem Vural Gürzel’i protesto etti.

Meclis üyeleri "Helal oylarımızı sana yedirmeyeceğiz" ve "Özlem Vural Gürzel istifa et" yazılı dövizler taşıdı.

CHP'li üyeler, Beykoz Belediye Meclisi'nde sıralara vurarak Özlem Vural Gürzel'e tepki gösterdi.

Ne oldu?

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül'de CHP’den istifa etmişti.

Gürzel, yaşadığını ifade ettiği bazı sorunlardan bahsetmiş ve "Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" demişti.

AK Parti'ye katılan Gürzel'in parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

