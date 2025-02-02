AK Partili Resul Kurt: Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Resmî Gazete’ de yayımlanan 9500 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı hakkında bilgilendirmede bulundu. Kurt, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebep halinin 31/05/2025 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Milletvekili Kurt, alınan kararın bölgede faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Adıyaman’ımıza ve bölge il ve ilçelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Taksit süreleri yeniden düzenlendi

Resmî Gazete’ de yayımlanan kararla birlikte mücbir sebep hali kapsamındaki borçluların taksit ödemelerinin yeniden düzenlendiğini belirten Kurt, “Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, mücbir sebep hali devam eden borçluların 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları çerçevesinde ödemeleri gereken taksit süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre, 6/02/2023 ile 31/05/2025 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerden ilki, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenecek. Sonraki taksitler ise takip eden aylık dönemler hâlinde, en fazla 12 ay içinde tamamlanacak. Mücbir sebep hali süresince 12’den fazla taksiti bulunan borçlular, fazla olan taksitlerini 12’nci taksit ile birlikte ödeyecek. Karar, Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.” dedi.