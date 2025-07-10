AK Partili Resul Kurt: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye yükseltildi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, konuşmasına Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 Mehmetçik ve yangın felaketlerinde yaşamını yitiren orman şehitlerini anarak başladı. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

TSK’da terfi ve personel politikaları düzenleniyor

Kanun teklifinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili önemli düzenlemeler içerdiğini belirten Kurt, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde tüm muharip sınıf general ve amirallerin korgeneral ve koramiral rütbelerine terfi edebilmelerine imkân tanındığını ifade etti. Ayrıca, Kuvvet Harp Akademilerinin yerine kurulan Kuvvet Harp Enstitülerini başarıyla tamamlayan muharip sınıf personelin, üst rütbelere terfi edebilmesinin önünün açıldığını vurguladı.

FETÖ’nün TSK’dan temizlenmesinin ardından ortaya çıkan rütbe dengesizliklerinin giderilmesi için terfi sisteminin yeniden yapılandırılmasının gerekli hale geldiğini belirten Milletvekili Kurt, bu kapsamda çeşitli düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Turizm tesislerine yönelik düzenlemeler

Konuşmasında turizm sektörüne ilişkin düzenlemelere de değinen Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz girişli günübirlik tesislerin sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlara hizmet amacı taşıdığını söyledi. Yapılan düzenlemeyle bu tesislerin yalnızca Bakanlık döner sermaye işletmeleri veya Bakanlığın en az yüzde 45 ortak olduğu şirketlerce işletilmesinin önünün açıldığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personelin yazılı talebi ve onayı olmak kaydıyla haftalık izinlerini gerekli görülen durumlarda on günlük süre içerisinde kullanabilmelerine imkân sağlayacak esneklik getirildiğini söyledi.

Emeklilere destek: En düşük aylık 16.881 TL

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, fırsatçılık ve fahiş fiyat artışlarının özellikle dar gelirliler ile emeklileri zorladığını söyledi. Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylıklarının prim gün sayısı ve kazanca göre belirlendiğini hatırlatan Kurt, en yüksek emekli maaşının 109.944 TL, en düşük emekli maaşının ise bu teklifle 16.881 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Emeklilere yapılan seyyanen zamlar ve refah payı artışlarıyla destek sağlandığını belirtti.