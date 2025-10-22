  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Partili Şamil Tayyar: İBB soruşturmasında iş insanlarından sonra sürpriz isimler var
Takip Et

AK Partili Şamil Tayyar: İBB soruşturmasında iş insanlarından sonra sürpriz isimler var

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, İBB soruşturmasında ünlü iş insanlarının ifadeye çağırılmasının ardından, "Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Partili Şamil Tayyar: İBB soruşturmasında iş insanlarından sonra sürpriz isimler var
Takip Et

19 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB soruşturması kapsamında belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu belediye başkanları ve çok sayıda bürokrat tutuklandı.

Son iki gün içerisinde de AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ile Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrılarak bilgilerine başvuruldu.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Tayyar soruşturma kapsamında iş dünyasının önemli isimlerinin yanına yenilerinin de eklenmesinin beklendiğini, konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimlerin olduğunu ifade etti.

Şamil Tayyar söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Murat Tomruk. Hamdi Akın. Vedat Aşçı. İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var. İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor. Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi. Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz. İzleyelim, görelim bakalım."

Akfen'den Hamdi Akın açıklaması: Gözaltına alınmadıAkfen'den Hamdi Akın açıklaması: Gözaltına alınmadıGündem
Ünlü pizza markası 9 ayda ikinci iflasını açıkladı: 68 şube kapanıyorÜnlü pizza markası 9 ayda ikinci iflasını açıkladı: 68 şube kapanıyorDünya
Gündem
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Şiddetli yağışa karşı dikkatli olun!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Şiddetli yağışa karşı dikkatli olun!
"Eskiden bu işlerin raconu vardı"... Yeni nesil mafyaların amacı ne?
"Eskiden bu işlerin raconu vardı"... Yeni nesil mafyaların amacı ne?
İsrail ile ABD arasında "Türkiye" çatlağı
İsrail ile ABD arasında "Türkiye" çatlağı!
Balıkesir'de katliam yapan cani, yanına aldığı 3 kutu mermiden 1'ini kullanmış
Balıkesir'de katliam yapan cani, yanına aldığı 3 kutu mermiden 1'ini kullanmış
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir
Özel'den Lütfü Savaş'ın CHP kurultayının iptaline ilişkin verdiği dilekçeye tepki: Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz
Özgür Özel'den Lütfü Savaş'ın CHP kurultayının iptaline ilişkin verdiği dilekçeye tepki